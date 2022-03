Inwonerspanel gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – Voordat Brummen een nieuwe gezondheidsvisie gaat opstellen, wil de gemeente weten wat inwoners vinden van thema’s zoals bewegen, sporten, gezondheid en middelengebruik. Daarom krijgt iedereen de kans om aan de hand van een vragenlijst zijn of haar ervaringen te delen. Alle reacties worden betrokken bij het opstellen van de visie, die later dit jaar verschijnt. In de vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over twee andere onderwerpen.

Inwoners mogen hun oordeel geven over de informatievoorziening over zowel activiteiten als algemene voorzieningen in het sociale domein. En de vragenlijst sluit af met enkele vragen over het belang van activiteiten vanuit de bibliotheek. De gemeente hoopt dat veel inwoners de vragenlijst invullen. Dit kan uiterlijk tot en met zondag 27 maart. De vragenlijst is verzonden aan alle panelleden van het inwonerspanel Brummen Spreekt. Dit panel bestaat uit bijna 1200 inwoners van 16 jaar en ouder, die graag willen meepraten over uiteenlopende onderwerpen.

Aanmelden voor dit panel kan via www.brummenspreekt.nl. De vragenlijst invullen zonder lid te worden van het panel kan ook via www.moventem.nl/brummen.