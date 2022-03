DOESBURG – Maandag 28 maart nam de ‘oude’ gemeenteraad afscheid van de gemeente Doesburg, woensdag 30 maart werden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Burgemeester Loes van der Meijs nam van die nieuwe raadsleden de eed of belofte af en heette hen welkom. De nieuwe raadsleden beloofden of zworen dat ze zich zullen houden aan de verplichtingen en regels die het raadswerk hun oplegt. Nadat dit was gebeurd, nam de gemeenteraad in nieuwe samenstelling de eerste besluiten.

Foto: Hanny ten Dolle