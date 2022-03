Inschrijving Lenteloop

EERBEEK – Zondag 20 maart houdt Rotaryclub Eerbeek-Zutphen voor de 40e keer de Lenteloop Eerbeek. Hardlopers kunnen meedoen op afstanden van 3, 6, 13 en 21,1 kilometer. Ook zijn er twee trails van 10 of 20 kilometer en een wandeltocht. De start is bij Bosque aan de Harderwijkerweg. De eerste start is om 9.15 uur, de overige starttijden zijn de te vinden op www.lenteloop.nl. Hier is ook alle overige informatie te vinden.