Inloopuur SGRD Doesburg

DOESBURG – Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) start donderdag 24 maart met een inloopuur. Mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor kunnen hier terecht. Het kan overal over gaan, van een loszittende stoeptegel tot een probleem met een hulpmiddel. “Wij luisteren en proberen u weer op weg te helpen. En als u gewoon voor de gezelligheid komt, mag dat natuurlijk ook”, aldus de SGRD. Het inloopuur wordt elke donderdag om 14.00 uur gehouden in de Ontmoetingsruimte van Grotenhuys. Aanmelden is niet nodig.