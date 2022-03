Inloopavond Volkspartij Politiek Rheden

DIEREN – In de aanloop naar de verkiezingen organiseert de Volkspartij Politiek Rheden een inloopavond om inwoners op een informele manier te vragen wat zij belangrijk vinden. Alle onderwerpen zijn welkom, maar de partij wil vooral aandacht vragen van en voor de Rhedense jeugd en senioren. “Beste jeugd, vertel ons wat jullie belangrijk vinden, wat jullie in de gemeente Rheden missen en wat jullie verbeterd willen zien. Wat kunnen wij daarin voor jullie betekenen?”, zegt de partij. “Voor onze senioren geldt hetzelfde. Wat mist u, waar loopt u bij de gemeente tegenaan, wat kan beter? Wij hebben al veel input van de Cosbo, maar misschien zijn er nog andere aspecten die extra aandacht behoeven.” Volkspartij Politiek Rheden wil de informatie gebruiken in een raadsvoorstel voor het ontwikkelen van een integrale seniorenvisie, waarin wonen, welzijn, zorg, veiligheid en de omgang met internet voor en door senioren aan de orde komen. Deze visie dient de basis te worden voor het seniorenbeleid van de gemeente Rheden.

De inloopavond is op dinsdag 8 maart vanaf 19.30 uur in Grand Café Theothorne in Dieren.