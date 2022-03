Informatiebijeenkomst stort Doonweg

EERBEEK – Stort Doonweg B.V. informeert maandagavond 21 maart omwonenden en/of geïnteresseerde over de actuele situatie van de oude stortlocatie aan de Doonweg in Eerbeek. Als eigenaar van deze locatie heeft het bedrijf een onderzoek laten instellen naar de afdichting ervan. Woensdag 9 maart heeft SD in een openbare digitale bijeenkomst de gemeenteraad van Brummen al geïnformeerd. Deze zal in april een vervolg krijgen. De bijeenkomst voor omwonenden vindt plaats bij de Korenmolen en begint om 19.30 uur. Belangstellenden moeten zich aanmelden via info@stortdoonweg. De zaal biedt plaats aan maximaal 50 personen.