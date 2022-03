Informatieavond hybride warmtepompen

LOENEN – Op maandag 7 maart houdt Energie Coöperatie Loenen een informatieavond over hybride warmtepompen in het Dorpscentrum De Brink. “We moeten met zijn allen van het gas af, maar het is niet altijd eenvoudig om over te stappen op een elektrische warmtepomp. Een alternatief is de hybride warmtepomp, die je samen met de cv-ketel gebruikt om de woning te verwarmen. Goed voor het milieu en je bespaart op je energierekening”, aldus het bestuur van ECL. Wie wil weten hoe een hybride warmtepomp werkt en hoeveel gas men hiermee kan besparen, kan zich opgeven voor de gratis informatieavond over hybride warmtepompen door een e-mail te sturen naar info@ecloenen.nl. Aanvang is 19.30 uur.