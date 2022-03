Informatie over corona

DIEREN – Om iedereen informatie te geven over corona, vaccinaties, boosteren, zelftests en QR-codes zijn medewerkers van de GGD Gelderland-Midden de komende weken te gast in de bibliotheek in Dieren. Op dinsdagen 22 en 29 maart en 5 en 12 april kan iedereen tussen 13.30 en 16.00 uur zonder afspraak terecht.