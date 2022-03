Inflatable Run in Doesburg

DOESBURG – Op zondag 22 mei wordt op de Turfhaven de Doesburg Inflatable Run gehouden. Iedereen die het leuk vindt, kan kan het parcours van 750 meter lang vol met opblaasbare stormbanen trotseren.

Van 10.00 tot 11.00 uur is de baan speciaal geopend voor unieke sporters. “Lijkt het je leuk om deel te nemen, maar geeft het teveel prikkels als je samen bent met 100 deelnemers? Wil je samen met een familielid die een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, rustig over de banen klimmen? Of wil je juist met de bewoners van jouw woongroep naar deze activiteit? Schrijf je dan in voor de Uniek Sporten Run”, laat de organisatie weten. De baan is dan toegankelijk voor maximaal 20 deelnemers (exclusief begeleider). Zij kunnen in eigen tempo het parcours afleggen.

Inschrijven voor de Inflatable Run kan via j.harteman@unieksporten.nl. Deelname kost 5 euro en begeleiders doen gratis mee. Hierbij geldt maximaal 1 begeleider per deelnemer. Het event is geschikt voor mensen van elk atletisch vermogen: deelnemers kunnen wandelen, joggen, rennen of zelfs een radslag maken.

De organisatie is nog op zoek naar sponsoren en vrijwilligers. Zij kunnen bellen of mailen naar tonyashek12@gmail.com of bellen met 06-41532609.

www.hart2hart.nl/evenementen