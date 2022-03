In juli achtste editie Vive la France Hummelo

HUMMELO – Op zaterdag 9 en zondag 10 juli wordt de achtste editie gehouden van Vive la France, de brocante- en kunstfair in Hummelo. Beide dagen zijn bezoekers tussen 11.00 en 18.00 uur welkom om te genieten in Franse sferen.

Standhouders voor de brocantemarkt komen uit binnen- en buitenland en om het publiek kennis te laten maken met mooie antieke en brocante vondsten. In de wereld van de brocante-liefhebbers heeft de tweedaagse brocante- en kunstfair in Hummelo in enkele jaren tijd naam verworven als een kwalitatief hoogstaande markt met zo’n honderd standhouders.

Kunstenaars zorgen er rond de Dorpskerk voor dat het hart van Hummelo even als een stukje Montmartre wordt ervaren. Voor een zo divers mogelijk aanbod op de kunstmarkt werkt Vive la France voor het eerst samen met de organisatie van Kunst4daagse Bronckhorst. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor kunstenaars.

Muziek, theater en ander entertainment én de streekmarkt vormen een onmisbaar onderdeel van het evenement. De Hummelose horeca completeert met terrassen en Vive la France-aanbiedingen de Franse sfeer.



www.vive-la-france.nl

info@vive-la-france.nl