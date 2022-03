In gesprek met de PvdA Brummen-Eerbeek

GEM. bRUMMEN – De PvdA afdeling Brummen-Eerbeek gaat dinsdag 8 maart digitaal in gesprek met inwoners uit de gemeente Brummen om te horen wat er bij hen leeft en verbeterd kan worden. Dit gebeurt tussen 19.30 en 21.00 uur via Zoom. Gespreksonderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: voorzieningen voor de jeugd, zorg, minimabeleid, het vinden van een betaalbare, prettige woning, sport- en cultuur, duurzaamheid en klimaatproblematiek. “Maar bovenal willen wij het gesprek met de inwoners aangaan, horen welke zaken zij belangrijk vinden en welke oplossingen zij zien”, aldus de politici. Wie mee wil praten, kan zich aanmelden via brummen-eerbeek@pvda.nl.