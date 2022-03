Ik vind: Zonnevelden in gemeente Brummen

De gemeente Brummen wil in 2030 320 TJ aan duurzame energie opwekken. Voor de situering van zonnevelden is Brummen verdeeld in zes delen en per deel aantal hectaren vastgelegd dat er (voorlopig) maximaal kan komen. Niet bepaald is waar het aanleggen van zo’n zonneveld het beste past in de leefomgeving van bewoners, de minste schade oplevert voor de natuur en waar de beste plaats is voor aansluiting op het elektriciteitsnet. De plaatsbepaling van zonnevelden wordt overgelaten aan grondeigenaren, die doorhebben dat een zonneveld financieel aantrekkelijk is.

Wilt u op eigen grond een industrieterrein beginnen, zal de gemeente u erop wijzen dat dat niet past in het beleidskader, net als wanneer een winkelier of een benzinestation-exploitant zijn bedrijf wil verplaatsten. Bij de situering van zonnevelden is er van dergelijke bemoeienis geen sprake. Sterker nog: de gemeente werkt op de achtergrond mee aan de ontwikkeling van door derden geplande locaties. Beleid ontbreekt totaal. Het is duidelijk dat als de gemeente wil voldoen aan de zelf opgelegde taak, er concessies moeten worden gedaan. Laten we er maar niet te veel criteria op loslaten, denkt men waarschijnlijk.

Er ontstonden verschillende initiatieven, waarvan de verraste omwonenden pas zeer recent op de hoogte werden gebracht. Er was zelfs een ontwikkelaar die een dag van te voren, danwel op de dag zelf uitnodigingen stuurde aan omwonenden voor een – door de gemeente verplicht gestelde – informatiebijeenkomst.

U kunt zich wel voorstellen welke stemming daar heerste, met name door de slappe excuses voor de late uitnodiging. De geplande presentaties liepen uit de hand en er ontstond een spontane stemming, die bij beide bijeenkomsten alleen maar tegenstemmers opleverde.

In de criteria die de gemeente stelt – kwetsbare objecten, energieopbrengst, netaansluiting, inpassing in het landschap en participatie – worden omwonenden en direct aanwonenden niet genoemd. Misschien is de mogelijkheid om te participeren de link naar bewoners? Maar wat dat inhoudt, werd niet echt duidelijk. Wat willen de ontwikkelaars ons verkopen anders dan stroom, die in mogelijk gelijk aan de papierindustrie wordt geleverd?

Wat niet wordt vermeld, maar terloops wordt medegedeeld, is dat de panelen 2,50 meter hoog worden. Natuurlijk wordt alles omzoomd met honderden meters meidoornhagen van gelijke hoogte, mooi(?) voor het landschap, goed voor de vogels en insecten maar voor omwonenden?

Zonnevelden zijn in de woorden van ontwikkelaars zonneparken! Hoe mooi wordt onze wereld?

Frank Olijslagers

Hall