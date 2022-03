Ik vind: Woningnood

Zoals eenieder wel bekend is, is de huizenmarkt de afgelopen periode veranderd in een gekkenhuis. Overbieden is meer regel dan uitzondering en huizen die eerst amper werden verkocht, gaan nu vaak voor meer dan tienduizenden euro’s boven de vraagprijs van de hand. “Een goede zaak”, zou men denken. Behalve voor de jongeren van pakweg in de 20, vaak nog thuiswonend en met een beperkt budget. En dan al helemaal de jongeren die in de gemeente Rheden wonen. Want waar andere gemeentes (Bijvoorbeeld Brummen, Zutphen, Arnhem) hard aan de weg timmeren en mooie, betaalbare appartementen of woningen realiseren, onderneemt Rheden werkelijk NIKS op dit gebied. De voormalige steenfabriek in Velp of bejaardenhuis in Rheden bijvoorbeeld laten ze liever leegstaan en verpauperen, net zoals de oude witte kerk en voormalig schippersinternaat in Dieren Zuid. En wat dachten we van het gi-gan-tische braakliggende Lepper-terrein aan de Kanaalweg in Dieren, waar ruim 15 jaar geleden al over woningbouw werd gesproken?

Nee hoor, gemeente Rheden investeert hun tijd én budget van maar liefst 18 miljoen euro(!!) toch echt liever in een nieuw en duurzaam gemeentehuis, waar eerdergenoemde doelgroep zogenaamd écht baat bij heeft. Werkelijk een harde klap in het gezicht van jongeren en starters op de woningmarkt. En hoogstwaarschijnlijk klaagt gemeente Rheden over pak ‘em beet 20 jaar over vergrijzing, omdat toentertijd alle jongeren zijn vertrokken naar andere gemeentes die wel genoeg woonruimte hadden gerealiseerd. Dát noem ik nog eens een bord voor je kop.

Vincent Los,

Dieren