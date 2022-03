Ik vind: Woningbouw Hoog-Keppel

De bewoners van Hoog-Keppel omarmen de Woonvisie van de gemeente Bronckhorst. Die geeft prioriteit aan betaalbare woningen voor starters en senioren. Nu er eindelijk weer woningen gebouwd mogen worden in Hoog-Keppel heeft de gemeente echter gekozen voor niet-passende woningen; niet passend in de Woonvisie en niet passend in het straatbeeld van het dorp.

In 2020 is de gemeente gestart met de verkoop van twee bouwlocaties in Hoog-Keppel. De bewoners werden nadrukkelijk betrokken bij het verkoopproces. Vooraf werden de randvoorwaarden gezamenlijk vastgesteld.Bij de selectieprocedure ging heel veel mis: de gezamenlijk vastgestelde randvoorwaarden werden ter zijde geschoven en in de uiteindelijke selectie van bouwprojecten is de dorpsvertegenwoordiging bruut gepasseerd.

De bewoners hebben al het mogelijke gedaan om het College van B&W en de Raad van de gemeente Bronckhorst te wijzen op de ernstige fouten in het gehele proces. Ook hebben ze ingesproken bij de commissie voor bouwzaken.

De bezwaren: verregaande ondoorzichtigheid en onzorgvuldigheid van het proces. Bovenal voldeden de gekozen plannen van de projectontwikkelaars niet aan de gestelde randvoorwaarden en waren ze in strijd met de Woonvisie. De gemeente gebruikte tal van misleidende argumenten die schuren met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Uiteindelijk is zelfs een klacht ingediend over het handelen van de coördinerend wethouder, de heer W. Buunk. De klacht is onderbouwd met een uitgebreide bundel met feitenmateriaal (‘Zwartboek’).

De Gemeente heeft de klacht tegen de eigen wethouder door een interne klachtencommissie laten beoordelen en vervolgens heeft College van B&W de klacht ‘ongegrond’ verklaard!

De bewoners lopen steeds tegen dezelfde houding aan: een overheid die niet luistert, niet kennisneemt van de aangedragen feiten, die met list en misleiding foutieve keuzes doordrukt, en die tenslotte haar eigen ‘vlees’ keurt.

Alles wijst erop dat de gemeente hier een verkeerd besluit neemt, gebaseerd op foutieve gronden. Bewoners hebben besloten de zaak voor te leggen aan de Nationale Ombudsman om het proces en de uitkomst nauwgezet te onderzoeken en te toetsen aan de vooraf gemaakte afspraken met de omwonenden en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

In afwachting van de beoordeling door de Nationale Ombudsman zou het de gemeente sieren geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot de bebouwing van de beide percelen.

De Werkgroep Bouwlocaties Hoog-Keppel