Ik vind: Snelle steun voor onze ondernemers

Afgelopen twee raadsvergaderingen stond onze motie: ‘Ondersteuning Rhedense ondernemers’ op de agenda. En in maart hebben wij het onderwerp wéér op de agenda gezet. Ik zal u uitleggen waarom.

We weten dat onze ondernemers afgelopen twee jaar enorm zijn ingeteerd op hun inkomsten, hun spaargeld en dat ze in veel gevallen zelfs hun pensioen hebben opgegeten. We weten ook dat – zoals we afgelopen weken in de krant hebben kunnen lezen – een deel van de ondernemers geen of onvoldoende gebruik hebben kunnen maken van de steunpakketten van de overheid – en om die reden hebben moeten stoppen. Dit is ook in Rheden helaas het geval.

Onze motie gaat om het volgende: onze gemeente heeft een ‘Corona-potje’ met een restantbudget uit 2020 én 2021. Toegezegd is dat in de zomer het restant verdeeld wordt over vier doelgroepen die getroffen zijn door Corona (cultuur, sport, welzijn en de ondernemers), wat betekent dat het geld pas in september beschikbaar komt. Onze vraag is: kunnen we dit proces versnellen, want het najaar is nog zo ver weg. We weten dat velen van hen blij zijn met elk beetje financiële hulp dat beschikbaar komt. En hoe sneller dat beschikbaar wordt gemaakt, hoe beter het is want het water staat hen NU aan de lippen.

Want een dorp zonder ondernemers (met leegstand in de straten) is als een lijf zonder ziel. Het is onze plicht om hen te helpen, niet alleen voor hen – maar ook voor de leefbaarheid in onze dorpen. Dat vind ik ervan!

Martinique Visser

Raadslid VVD-Rheden