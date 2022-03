Ik vind: Serieus?

Als jongste dochter uit een groot ondernemersgezin heb ik altijd op de VVD gestemd. Zowel landelijk als lokaal kon ik me vinden in de inhoudelijke standpunten van deze partij. Tot nu.

De VVD in de gemeente Rheden heeft een jongen van 17 jaar als tweede op de kieslijst gezet. Niks ten nadele van 17-jarigen en ook niet van deze betreffende jongen. Die zal best heel slim zijn. Al vraag ik mij wel af hoe iemand zonder enige levenservaring een weloverwogen besluit kan nemen over belangrijke issues als armoedebestrijding, jeugd- en ouderenzorg, maar dat terzijde.

Het gaat mij om de reden waarom deze jongen op de lijst van de VVD staat. Hij wordt namelijk een paar dagen voor de verkiezingen 18 jaar. Waar het de VVD Rheden om te doen is, is dat zij dan het jongste raadslid van Nederland hebben. De gemeenteraadsverkiezing is verworden tot een PR-stunt. De fractieleider van de partij twittert opgewonden: ‘onze nummer 2 is in de race om het jongste raadslid van Nederland te worden’. Heeft de VVD Rheden dan inhoudelijk zo weinig te melden over hun verkiezingsprogramma dat zij naar deze middelen moeten grijpen? Of denkt de VVD dat hun kiezers toch niet op inhoud kiezen?

Ik heb tot op heden altijd gedacht dat mensen om hun kwaliteiten en kennis van zaken raadslid werden en niet vanwege hun leeftijd en de vermeende ‘wedstrijd’ die zij daarmee kunnen winnen. Maar helaas zo blijkt nu, ook in de gemeentelijke politiek gaat het niet meer over de inhoud. Scoren is belangrijker, maakt niet uit hoe. De VVD Rheden is erin geslaagd om de gemeenteraadsverkiezingen te degraderen tot een wedstrijdje ‘wie heeft de jongste?’

Ik voel mij als kiezer niet langer serieus genomen door deze partij. Mijn stem gaat naar een andere partij, een partij die de kiezer en de inhoud van hun verkiezingsprogramma wel serieus neemt.

Petra van Essen

Velp