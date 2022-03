Ik vind: Lokaal stemmen

Deze week mogen we weer naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Het is belangrijker dan ooit om juist nu je stem te laten horen, want er spelen belangrijke landelijke thema’s, die ook invloed hebben op de leefbaarheid in onze gemeente.

De gemeente Rheden heeft veel natuurgebieden groot en klein, maar vanuit Den Haag worden gemeenten verplicht middels de RES om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Dat kan op vele manieren, maar juist die verschillende keuzes zijn belangrijk voor onze leefbaarheid. Een stem op het D66 van wethouder Klomberg (kampioen windmolens) of op Groen Links betekent windmolens en zonnevelden op plekken waar we dat niet willen en de vernietiging van regionale kwetsbare natuur krijgen we er dan gratis bij voor het landelijke belang.

De VVD en het CDA zijn voorzichtiger en kritisch hier op, maar uitsluiten doen ze het niet. Deze partijen, die graag uitdragen onafhankelijk te zijn, zullen uiteindelijk toch de landelijke richtlijnen vanuit Den Haag volgen en we weten inmiddels maar al te goed wat dat betekent voor de burgers.

Gelukkig zijn er ook nog twee lokale partijen die onafhankelijk zijn van Den Haag en de belangen van de Rhedense burger kunnen verdedigen zonder teruggefloten te worden door een landelijke partijtop. Dit is misschien de laatste kans, door massaal lokaal te stemmen, te voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden gezet die de leefbaarheid aan gaan tasten binnen onze gemeente.

Als U gaat stemmen kies dan voor een van onze lokale partijen GPR Burgerbelangen of de Volkspartij Politiek Rheden!

F.Starink

Velp