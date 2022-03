Ik vind: Kiezen we voor windturbines van 240 meter?

De gemeenteraadsvergaderingen staan voor de deur en nu kunnen we echt invloed uitoefenen op de plannen ten aanzien van de energietransitie in de gemeente Rheden. Dit is wat mij betreft het belangrijkste thema in deze verkiezingen. Dit kan namelijk onze woonomgeving (en natuur), financiële positie (waardedaling woning) en het belangrijkste: onze gezondheid ruïneren.

De afgelopen twee jaar hebben de inwoners van onze gemeente hun zorgen kenbaar gemaakt ten aanzien van grootschalige opwek door windturbines en zonnevelden. Door brieven te schrijven, in te spreken tijdens raadsvergaderingen en door handtekeningen te verzamelen tegen de plannen van de gemeente. Dit en het inzicht van enkele politieke partijen maar vooral de aanwezigheid van de wespendief hebben geresulteerd in een tijdelijke vertraging van de plannen voor grootschalige opwek. Als u de berichtgeving in de landelijke media gevolgd heeft dan weet u dat de regelgeving gebaseerd is op verouderde inzichten. Dat geluid en trillingen wel degelijk ziek maken. De subsidie naar het buitenland gaat. De biodiversiteit naar de knoppen gaat. De niet te controleren geluidsnormen omgezet gaan worden in afstandsnormen, hopelijk 10x de tiphoogte. Er groot verzet is tegen windturbines op onzinnige plaatsen. Onze prachtige gemeente geruïneerd gaat worden. Daarom hebben ze in Brummen besloten geen windturbines te plaatsen. Daar hebben ze zich niet gek laten maken door de lobby en gebruiken ze hun gezond verstand.

In Rheden ligt dat anders. Daar zijn nu nog steeds partijen zoals PVDA en D66 die nog steeds voor grootschalige opwek zijn. Natuurlijk wel voor de bühne erbij vermelden “in samenspraak met de inwoners”. Die zijn echter door Wethouder Klomberg steeds genegeerd. Die inwoners hebben allang gezegd dat ze de turbines niet willen en niet mee willen participeren. Echter nu mogen de inwoners meedoen aan het burgerforum. Daarbij gaat men de hulp inroepen van een externe partij. Natuurlijk tegen gigantische kosten. Enquête 2.0. Uit de enquête kwam: we zien het niet zitten. Beste kiezers en mede inwoners van Rheden. Ook al komt de turbine niet in uw Velpse achtertuin, in de Ellecomse Havikerwaard of op de Rhedense Postbank, voorkom dat Spankeren, Dieren Noordoost en Laag Soeren in de vernieling gaan. Onze gemeente is helaas ongeschikt voor windmolens. Gebruik uw gezond verstand op 14,15 en 16 Maart. Bedankt.

T.G.N. de Molen