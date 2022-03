Ik vind: Ik ga wél stemmen

Ja, ik ga inderdaad stemmen. Dit in tegenstelling tot mensen die zeggen dit niet te gaan doen vanwege het feit dat men toch niets te zeggen heeft. Maar in een democratie is het juist van groot belang dat men naar de stembus gaat. Het mag eigenlijk niet gebeuren dat in de politiek ‘de beste stuurlui aan wal staan’, maar zeggen dat er niets van deugd. In een democratie heb je het recht om te stemmen. Zie eens wat er in het oosten van Europa gebeurt, waar één man de hele wereld in zijn greep houdt.

Willen wij een dictatuur, een feodaal bewind, een populistisch programma? Natuurlijk niet. Zogenaamde ‘vernieuwers’ kunnen zich ook aansluiten bij bestaande partijen en hun idealen dáár inbrengen en verdedigen. Grote kans van hoor en wederhoor! Laat hier niet hetzelfde gebeuren als in het Haagse Parlement. De 20e fractie is daar in wording.

Half Nederland zegt geen vertrouwen te hebben in het kabinet en toch laten wij toe dat dezelfde groepering weer gaat regeren. Hopelijk komt in Brummen het niet zover dat partijen zich kunnen manifesteren en wij vier jaar later moeten constateren dat het wéér niet is gelukt (zie hiervoor raadsperiode ’18 -’22). Des temeer partijen, des te moeilijker om de Brummense burger te bedienen waarop zij recht hebben.

Bij de partijvoorstelling zag ik links van het politieke spectrum een partij die, naast andere belangrijke zaken, het Sociaal Domein hoog in het vaandel heeft staan. “Door goede Jeugdzorg, WMO, armoedebeleid, woongelegenheid en reguliere zorg/preventie, moet iedereen kunnen deelnemen aan een levendige en zorgvuldige maatschappij. Al wordt het financieel moeilijk, dát moet gewaarborgd zijn.” “Kansgelijkheid”, aldus de lijsttrekker, die ook zegt dat het Rijksbudget absoluut niet toereikend is om dit te bekostigen: “Maar wij laten mensen niet in de kou staan”, vervolgde zij. Mijn stem hebben ze.

Bruno de Vries,

Eerbeek