Ik vind: Het verdriet van Doesburg

‘Er zijn zoveel soorten van verdriet’ schrijft de dichteres. Ons verdriet gaat vaak over gemis van dierbare mensen, die we verloren aan de dood of aan het leven. Of we missen onze gezondheid van vroeger, waardoor we allerlei dingen niet meer kunnen.

Maar ook kunnen we lijden aan het verlies van wat ons dierbaar is in onze omgeving. Er wordt wel eens gesproken over ‘landschapspijn’. Die voel je als een prachtige natuurlijke omgeving zó is veranderd en vernield, dat het haast zeer doet aan je ogen en je nog nauwelijks vogels en bloemen ziet. Veranderingen op de plek waar we wonen en leven kunnen ons pijnlijk raken. Er zijn mensen die er ziek van worden. Omdat we gehecht zijn aan de schoonheid ervan en het vertrouwelijke. Omdat we ons er thuis voelen.

Zullen we in deze zin over enkele jaren over het Verdriet van Doesburg spreken? Wanneer de fabriekshal van de Rotra, Kühne-Nagel en Ubbink boven alles in onze stad en in het landschap om ons heen uitsteekt? Wanneer bezoekers ons verbijsterd vragen hoe we deze verminking van onze stad en onze omgeving hebben kunnen toelaten? Hoe leggen we dit uit aan die honderdduizenden die ieder jaar graag onze mooie stad en omgeving bezoeken, juist omdat het er hier nu zo bijzonder uitziet? Juist omdat zoveel andere plaatsen en landschappen in Nederland al eerder vernield zijn? Hoe is het mogelijk dat de meeste politieke partijen in onze gemeenteraad dit onze prachtige stad laten aandoen? Doesburg en omgeving zullen straks minder bijzonder zijn.

W. Gilsing,

Doesburg