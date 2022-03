Ik vind: Geen achterkamertjes en handjeklap

Als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven, staat de kiezer bij alle Doesburgse partijen centraal. We gaan in gesprek, zoeken de verbinding, werken samen, luisteren, en nodigen uit om te participeren.

Helemaal prima natuurlijk en niks mis mee. Zo hoort het ook. Maar de dagen, weken en soms maanden nà de verkiezingen is het vaak oorverdovend stil vanuit de politiek. In alle beslotenheid worden dan onderhandelingen gevoerd over wie met wie gaat samenwerken en wat de plannen voor de komende vier jaar gaan worden.

Ondertussen moeten onze kiezers maar raden wat er allemaal wordt besproken. Dat helpt niet bij het opbouwen van vertrouwen in de lokale politiek. En dat is niet groot, blijkt uit recent onderzoek dat dagblad Trouw liet uitvoeren: bij maar liefst 40 procent van de Nederlanders is dat zelfs laag tot zeer laag.

Hoog tijd voor ons als politiek om dat vertrouwen te helpen vergroten. Niet straks na de verkiezingen, maar nu al, door aan te geven dat we onze kiezers ook direct na de verkiezingen mee willen nemen in de keuzes die we dan maken. Geen achterkamertjes, geen handjeklap. Dus pleitten wij als PvdA/GroenLinks Doesburg in de afgelopen raadsvergadering voor een onafhankelijke informateur. Die kan na de verkiezingen de gesprekken gaan leiden en haar of zijn bevindingen in openbare bijeenkomsten terugkoppelen aan de raad én aan de Doesburgse bevolking.

Jammer dat naast onze partij als initiatiefnemer alleen SP en CDA zich aansloten. Andere partijen vonden de openheid onnodig: het ging altijd goed, dus waarom zouden we het nu anders doen? Daarmee is er voorlopig een kans gemist om kiezers na de verkiezingen mee te nemen in de keuzes die we als politiek maken en die iedereen raken. Voorlopig, want door het staken van de stemmen komt het voorstel na de verkiezingen nogmaals in stemming. Hopelijk is er dan wel een meerderheid te vinden om burgers daadwerkelijk bij de politiek te betrekken.

Mark Mol,

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Doesburg.