Ik vind: Bossen

Zonder bossen en schone lucht is leven op aarde onmogelijk. Hoe natuurlijker een bos, hoe beter voor lucht en mens.Valt het voor ons burgers van Rheden te vatten – de kaalslag die in Hof te Dieren, het bos van Middachten en elders weer heeft plaatsgevonden? Ook prachtige oude beuken zijn geveld, waarvan de overblijfselen geen ziekte doen vermoeden. Volop vitaal geveld leven, dat als hakhout in de haarden gaat verbranden. Kijk naar de bodem die geruïneerd is door de bosbouwmachines!

Bosbouw impliceert kaalslag: goed voor de portemonnee van de pachters/verbranders, maar funest voor bos, lucht, dier en mens.

Kandidaten gemeenteraadsleden, graag uw reactie over het bosbeheer. Ook al betreft het geen gemeentegrond, overheidsinvloed is mogelijk. Terecht staan duurzaamheid en biodiversiteit hoog in het vaandel van de politieke partijen – maar over het bos lees ik niets.

Alexandra Schut,

Dieren