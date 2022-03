Ik vind: Beste SP’ers, we zullen jullie missen

Er ging een schokgolf door mij en de lokale politiek heen toen jullie eind november bekend maakten de aankomende verkiezingen niet mee te doen. In deze open brief wil ik mijn treurnis uitspreken dat jullie in de aankomende raadsperiode niet terugkeren en jullie bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.

Vanaf dat ik in 2014 actief werd voor GroenLinks in de lokale politiek heb ik met veel bewondering naar jullie gekeken. Altijd goed gevoed door de achterban en met een enorm rechtvaardigheidsgevoel hebben jullie je op tal van onderwerpen laten gelden. Jullie eerste grote succes dat ik meemaakte was rondom WorkFast. Dit was een project dat mensen met een bijstandsuitkering moest begeleiden naar een baan. Jullie hadden door middel van een meldpunt tal van schrijnende en schokkende misstanden naar boven weten te halen. De kracht waarmee jullie tegen dit onrecht hebben gestreden, heeft diepe indruk op me gemaakt en heeft me geïnspireerd om keihard te blijven vechten. Het was bijzonder knap hoe jullie de afgelopen periode de misstanden in de huishoudelijke hulp aan het daglicht hebben gebracht. De inbreng uit de hele samenleving die jullie weten te organiseren was van groot belang voor de gemeenteraad.

Samen oppositie voeren schept een band. Het samenwerken met jullie raadsleden was als vanzelfsprekend. Jullie rechtvaardigheidsgevoel, vakkennis en humor en onze gedeelde waarden waren een goede basis. We hebben geweldig opgetrokken in ons verzet tegen de bezuinigingen op het sociaal domein, op duurzaamheid, in de poging een sociale woonvisie te realiseren en een eerlijk armoede beleid. Meest recent hebben we samengewerkt rondom het masterplan Veluwezoom. Alle SP-raadsleden, Jorine, Lyan, Richard, Jeroen en Henk, bedankt voor onze goede samenwerking en jullie inzet!

Gelukkig blijven jullie buiten de raad actief. Ik hoop dat jullie heikele thema’s blijven oppakken en de gemeente scherp blijven houden op onrecht. Uiteraard zal ik helpen dat in de raad onder de aandacht te brengen. Graag trekken wij ook buiten de raad met jullie op. Hoewel de samenwerking anders wordt hoop ik dat wij elkaar kunnen blijven steunen zoals wij dat de afgelopen 4 jaar hebben gedaan.

Kort samengevat, ik hoop dat jullie de raad en de gemeente scherp blijven houden met jullie tomeloze inzet. We gaan jullie missen, voor nu. We zien elkaar hopelijk over vier jaar weer in de raad!

Tim Endeveld

Lijsttrekker GroenLinks Rheden