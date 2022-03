Ik vind: Anne Vondeling, PvdA en Groen Links

Kort geleden kreeg ik een telefoontje van Jonathan Vondeling uit Brummen. Hij was van Groen Links vertelde hij en wilde graag een gesprek omdat hij met veel interesse mijn krantenstukjes las. Ik wist niet dat zijn in Appelscha geboren ‘Pake’, zoals hij zijn grootvader Anne Vondeling noemde, de bekende PvdA-politicus was, die in de landelijke politiek zijn sporen meer dan dat had verdiend.

Het toeval wil dat ik óók geboren ben in Appelscha. Anne in 1916 en ik in 1936. Mijn ouders dreven na ’40 – ’45 een groente- en fruithandel en wij leverden wel eens producten aan de familie Vondeling. Het bezoek van Jonathan werd een geanimeerd gesprek met verhalen uit de Appelscha- en Eerbeektijd, de industrie, het woongenot en over minister en Tweede Kamervoorzitter ‘pake’ Vondeling. Om het gesprek te duiden; Groen Links (GL) en de PvdA hebben veel gelijkenissen met dien verstande dat GL meer milieu/activistische politiek bedrijft en de PvdA meer de nadruk legt op het sociaal-maatschappelijke. Beiden, links van het politieke spectrum, gaan wel voor kansgelijkheid. Anne Vondeling heeft waarschijnlijk invloed gehad op zijn nazaten gezien zijn kleinzoon die ook politieke belangstelling toont. Trouwens ook op mij in mijn Appelscha 1960 tijd. Na een serieus en prettig gesprek kwam er een soort van sociale binding. Ook werd de hoop uitgesproken dat beide partijen ééns zouden opgaan in één linkse partij als opponent van het liberalisme.

Anne Vondeling werd in 1979 gekozen in het Europese Parlement (EP) en verliet hij als voorzitter de Tweede Kamer en werd daarvoor onderscheiden met het Commandeurschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Enkele maanden na aanvang van zijn lidmaatschap van het EP kwam PvdA-er Vondeling bij een auto-ongeluk bij het Belgische Mechelen om het leven. Hij werd 63 jaar. Nederland verloor in hem een vooraanstaand sociaal-maatschappelijk politicus die als fractievoorzitter, minister en Tweede Kamervoorzitter veel voor Nederland heeft betekent.

Bruno de Vries,

Eerbeek