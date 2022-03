IJsselmenners trappen menseizoen af

HALL – De IJsselmenners uit Hall zijn klaar voor een nieuw men-seizoen. Zondag 27 maart wordt het seizoen gestart met de voorjaarsrit. Er wordt gestart vanaf Lendeweg 16 in Hall. Vanaf 10.00 uur staat de koffie met wat lekker klaar. De rit start om 10.30 uur.

De route is wat korter, aangezien het de eerste rit van het seizoen is. Waar de eerste stop wordt gehouden, blijft nog even een verrassing. Na afloop van de rit staat de lunch klaar aan de Lendeweg. Ook niet-leden zijn van harte welkom om met hun aanspanning mee te rijden.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op facebook.com/koetsiersvereniging.deijsselmenners of bel met 06-24773207. Actuele updates over deze rit zijn eveneens te vinden op Facebook.