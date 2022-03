Hulp bij belastingaangifte

DIEREN/VELP – Mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij de belastingaangifte, kunnen vanaf 23 maart terecht bij de inloopspreekuren van de Bibliotheek Veluwezoom en Incluzio Rheden. In de Bibliotheek Dieren en de Bibliotheek Velp wordt hulp geboden bij het invullen van de aangifte. De hulp bestaat uit het checken of opnieuw activeren van je DigiD, het controleren van de papieren die nodig zijn om de aangifte te kunnen doen en het digitaal invullen van de Belastingaangifte. In de bibliotheek van Dieren wordt het spreekuur gehouden op woensdag 23 maart en zaterdag 26 maart van 10.00 tot 12.30 uur. In de bibliotheek in Velp is er een spreekuur op vrijdag 25 maart en vrijdag 1 april van 10.00 tot 12.30 uur. De hulp is gratis en voor iedereen, ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek. Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek gratis beveiligd computer- en internetgebruik.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/belastingaangifte