Hollandse kost bij Velpsch Maal

VELP – Wie woensdag 6 april om 17.30 uur aanschuift bij het Velpsch Maal in buurthuis de Poort in Velp, krijgt een heerlijke Hollandse maaltijd voorgeschoteld. Het voorgerecht is een groentespiesje, waarna andijviestamppot met spekjes en een bal gehakt op het menu staat. Mee-eten kost 5 euro. Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk 4 april bij de beheerder van de Poort.