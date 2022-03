HOB over oorlog, vrede en vrijheid

BRUMMEN – Tijdens corona was het best lastig voor de muzikanten van het HOB dat ze niet samen muziek konden maken. Nu mag met het hele orkest samen repeteren gelukkig weer wel en dat geeft veel plezier. Het besef dat vrijheid en vrede kostbaar zijn en dat we hier vrij zijn om muziek te maken, is in deze tijd wel heel sterk aanwezig. De tegenstelling tot de situatie in Oekraïne is immens. Bij het volgende concert op 23 april wil het orkest het verhaal van oorlog, vrede en vrijheid in muziek ten gehore brengen.