Herhaalprik corona voor kwetsbaren

REGIO – GGD Gelderland-Midden is vrijdag 4 maart gestart met de corona-herhaalprik voor kwetsbare mensen. De prik beschermt deze mensen na hun booster extra lang tegen corona. De prik mag 3 maanden na de booster worden gezet.

De herhaalprik krijgen mensen van 70 jaar en ouder op de afgesproken vaccinatielocatie. In totaal zet GGD Gelderland-Midden op zes locaties de herhaalprik: Arnhem Presikhaaf, Arnhem Kronenburg, Duiven, Ede, Elst en Voorthuizen. De locaties liggen goed verspreid door de regio. Zo blijft de reisafstand beperkt. Mobiele 70-plussers maken een afspraak via de uitnodigingsbrief van het RIVM. De prik mag 3 maanden na de booster worden gezet.