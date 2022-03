Hartstichting zoekt collectanten in Rheden

RHEDEN – In de week van 11 tot en met 16 april vindt weer de collecte plaats voor de Hartstichting. Hiervoor wordt hulp gezocht in het dorp Rheden. Er wordt gezocht naar nieuwe collectanten, die in hun eigen buurt of elders in het dorp in een of meerdere straten de ronde willen doen. Wie er tegenop ziet om langs de deuren te gaan, kan online collecteren binnen de eigen familie- en/of vriendenkring. De opbrengst wordt door de Hartstichting gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting en aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening.

Wie in Rheden mee wil helpen, kan zich aanmelden bij Marjolein Povel, tel. 06-22204343 of Annemieke de Koning, tel. 06-22897441.

www.hartstichting.nl