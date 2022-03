Hartactie in Loenen

LOENEN – Een groepje enthousiaste dames in Loenen is op Valentijnsdag gestart met een hartactie. Zij deelden hartjes en andere kleurrijke spulletjes uit en deden dit door brievenbussen. Ook na Valentijnsdag gingen zij door met deze actie.

“We willen mensen weer in hun kracht zetten door het hart de aandacht te geven. Iedereen wordt blij van harten. Een hart heeft geen uitleg of tekst nodig. Iedereen heeft een hart. We hoeven het alleen maar door harten maken,het delen en krijgen het gevoel van blijdschap te ervaren. Mensen, jong en oud willen niet machteloos zijn maar juist in hun kracht staan en iets doen voor de samenleving. Met harten maken delen we, laten we dat elkaar zien”, vertellen ze.

De dames willen dat de harten zichtbaar zijn voor het raam, voor de deur of aan een boom. Of op school, in de kerk en op het werk. Er zijn door dames allerlei leuke kaartjes, steentjes en leuke voorwerpen gemaakt, met het hart als thema, om anderen te inspireren. In de supermarkt De Spar in Loenen is een hoekje ingericht met kaartjes, rondjes en nog veel meer, die bezoekers mee kunnen nemen.

Foto: Martien Kobussen