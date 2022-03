Handwerk-en hobbyverkoop

KLARENBEEK – Donderdag 31 maart van 9.30 tot 12.00 uur is er een verkoop van handwerk- en hobbyspullen in het MFC in Klarenbeek. De deelnemers hebben ondanks corona thuis fijn doorgewerkt. Er is voor ieder wat wils te koop. Van sokken, tot handdoeken en van tassen tot poppenkleertjes. Er is ook een verloting. De dames zijn elke donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur aanwezig in het MFC, behalve in de maanden juli en augustus. Er is een lift aanwezig.