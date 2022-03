Groot onderhoud op A50

REGIO – Rijkswaterstaat gaat groot onderhoud uitvoeren aan de snelweg A50 tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, in de richting van Arnhem. Vanaf het weekend van 4 maart is dit deel van de A50 vijf weekenden achter elkaar afgesloten voor verkeer. Automobilisten dienen rekening te houden met een forse vertraging, omleidingen en een extra reistijd van meer dan 30 minuten.

Het asfalt van de weg wordt vervangen en er worden onderhoudswerkzaamheden aan de bermen uitgevoerd. De afsluitingen vinden plaats van vrijdagavond 20.00 tot maandagochtend 5.30 uur, in de weekenden van 4 tot 7 maart, 11 tot 14 maart, 18 tot 21 maart, 25 tot 28 maart en 1 tot 4 april.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.