GroenLinks wordt grootste van Rheden

GEM. RHEDEN – GroenLinks is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Rheden. De partij won twee zetels en wordt met vijf zetels in totaal de grootste partij van de gemeente. Lijsttrekker Tim Endeveld is blij verrast. In totaal bracht 51,8 procent van de inwoners van de gemeente hun stem uit.

“De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven dat het groener moet en dat het socialer moet”, zegt Endeveld. “Ook denk ik dat ons duidelijke standpunt over het afsluiten van de Posbank ons stemmen heeft opgeleverd.” Hoewel de overwinning als een grote verrassing kwam, heeft GroenLinks zich wel voorbereid op de mogelijkheid en een wethouderskandidaat klaar staan. Dat is niet Endeveld zelf, hij blijft ook de komende vier jaar fractievoorzitter in de raad.

Ook D66, tweede grootste partij, boekte een mooie winst. Deze partij ging er één zetel op vooruit en heeft er nu vier ter beschikking. Ook de PvdA ging er qua aantal stemmen op vooruit, maar behoudt de vier zetels die de partij al had. GPRB kreeg fors meer stemmen dan vier jaar geleden en wint één zetel. De lokale partij heeft er nu ook vier. De nieuwe Volkspartij Politiek Rheden kreeg 1381 stemmen en mag met twee vertegenwoordigers de gemeenteraad in. ChristenUnie kreeg weliswaar een paar stemmen minder, maar behoudt de zetel die de partij al had.

Grote verliezers zijn VVD en CDA. De VVD was de grootste, maar heeft 658 stemmen en één zetel moeten inleveren. De VVD heeft nu vier stoelen in de raad. CDA ging er het meest op achteruit, met maar liefst 893 stemmen minder. De partij moet één zetel afstaan en houdt er nog drie.

Het is nu aan GroenLinks om de gesprekken te starten voor de vorming van een nieuwe coalitie. Of de VVD hier als derde grootste partij deel van uitmaakt, is geen zekerheid, beide partijen staan regelmatig lijnrecht tegenover elkaar, bijvoorbeeld in de discussie over het openstellen van de Posbank. Tim Endeveld benadrukt echter dat op voorhand geen enkele partij wordt uitgesloten. “Natuurlijk zijn er partijen die qua programma bij ons aansluiten, maar we willen de informateur de ruimte geven om het proces open en onbevooroordeeld in te gaan.” Endeveld verwacht dat het vlot duidelijk wordt welke partijen met elkaar kunnen gaan onderhandelen en denkt snel te komen tot ‘een goed gedragen akkoord, waarmee ook de oppositie een handreiking wordt gedaan’.