GroenLinks stelt vragen over goederenvervoer

GEM. RHEDEN – GroenLinks Rheden maakt zich zorgen over toename goederenvervoer door de dorpen. De spoorlijn die onder andere de dorpen Velp, Rheden en Dieren doorkruist, wordt steeds meer belast met het vervoer van goederen. Deze zogeheten IJssellijn is echter helemaal niet toegerust op dit zware transport. Deze spoorverbinding is voornamelijk ontworpen op veel lichter reizigersvervoer. “Natuurlijk zijn we voor meer vervoer per spoor, maar door de toename van het goederenvervoer kan de leefbaarheid in de dorpen onder druk komen te staan”, aldus Tim Endeveld, fractievoorzitter GroenLinks Rheden. “Denk hierbij aan meer lawaaioverlast, meer trillingen en langere wachttijden bij het spoor.”

Daarbij komt de discussie over de noordtak van de Betuweroute. Er zijn twee voorgestelde routes, waarvan één midden door de dorpen in de gemeente komen. Wanneer er gekozen wordt voor de route door de dorpen heeft dat een enorm effect, denk hierbij aan extra geluidsmaatregelen en meer tijd dat de overgangen niet doorgaanbaar zijn. GroenLinks heeft hierom vragen gesteld aan het college.