Gratis opruiming bij Stichting Strak

DIEREN – Om plaats te maken voor de zomercollectie houdt Kledingbank Dieren opruiming. Van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 maart wordt alle kleding gratis aangeboden voor iedereen die interesse heeft voor goede, nette tweedehandskleding. Er is een breed aanbod aan baby-, kinder-, dames- en herenkleding. Kledingbank Dieren is voor iedereen toegankelijk, een Gelrepas is niet nodig. De afgelopen maanden is het bezoekersaantal van Kledingbank Dieren gegroeid. Steeds meer mensen maken gebruik van het kledingaanbod vanuit financieel oogpunt of met het oog op duurzaamheid. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd en komt ten goede aan de kledingbank.

Van 30 maart tot en met 1 april is de kledingbank gesloten voor inname en uitgifte. Vanaf 6 april hangt de zomercollectie in de rekken. Kledingbank Dieren is te vinden in het Duijnhuis aan de van der Duijn van Maasdamstraat 63 in Dieren. De openingstijden zijn woensdag van 10.30 tot 12.30 uur, donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur.

www.stichtingstrak.nl