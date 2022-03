Gratis menstruatieproducten in Brummens buurtkastje

BRUMMEN – Het Brummens Buurtkastje aan de Talmastraat 4 in Brummen is één van de ruim vijfhonderd uitgiftepunten in Nederland dat meiden en vrouwen helpt met gratis menstruatieproducten. “Hygiëne moet geen luxe zijn”, vindt oprichter Jan-Joris van den Belt. “En dat is het soms wel door het ‘dubbele’ taboe. Geldgebrek is al lastig bespreekbaar, maar hulp vragen voor je menstruatie doen vrouwen helemaal niet snel. Ik ben blij dat wij als uitgiftepunt kunnen helpen: iedere vrouw kan hier 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht en zelf menstruatieproducten pakken.”

Het Armoedefonds roept mensen op om op Internationale Vrouwendag op 8 maart om maandverband en tampons in te zamelen en naar de organisatie op te sturen óf lokaal af te geven bij één van de uitgiftepunten. “We zien veel mensen kunstgrepen uithalen om rond te komen met 40 of 50 euro in de week, en dan maar geen maandverband in huis halen’, vertelt woordvoerder Irene Verspeek van het Armoedefonds. “Omdat de kinderen wél te eten moeten krijgen. Laten we samen het verschil maken.”

www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede