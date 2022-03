Gratis bespaaradviezen mogelijk voor méér inwoners van Brummen

GEM.BRUMMEN – “Soms is het moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen, ook met een inkomen boven het minimum. De Voorzieningenwijzer kan dan helpen”, vertelt wethouder Cathy Sjerps van de gemeente Brummen. Ze is blij dat de gemeenteraad eerder dit jaar de toegang tot deze regeling heeft verruimd. “Er komen nu meer inwoners in aanmerking voor een gratis adviesgesprek. Dat is mooi, want de VoorzieningenWijzer kan helpen om de regelingen waar iemand recht op heeft in kaart te brengen. Zo weet je zeker dat iemand geen geld laat liggen.”

De gemeenteraad heeft besloten dat alle inwoners met een inkomen tot maximaal 150 procent van de bijstandsnorm gebruik kunnen maken van de VoorzieningenWijzer. Dat percentage bedroeg tot dusver 130 procent. ”Meer gezinnen en inwoners kunnen dus met hulp van een deskundige adviseur nalopen of zij alle voorzieningen die er al zijn goed benutten. Daarbij kijken ze naar zowel landelijke als lokale voorzieningen. Persoonlijk advies en hulp staat bij de VoorzieningenWijzer centraal,” aldus de wethouder.

Inwoners die in aanmerking komen kunnen zich aanmelden via www.datgeldtvoormij.nl. Zij krijgen vervolgens een afspraak met een onafhankelijke adviseur. “Deze adviseur komt op afspraak bij u thuis en kijkt waar u geld misloopt of teveel betaalt. Misschien heeft u recht op bepaalde bijdragen of toeslagen. Of kunt u overstappen naar een meer passende verzekering of energieleverancier. De adviseur helpt u ook gelijk bij het aanvragen of overstappen.” De ervaring leert dat deelnemers na het adviesgesprek gemiddeld 500 euro per jaar besparen. “Maar misschien wel nog belangrijker: dat deelnemers weer rust en overzicht hebben omdat hun financiën op orde zijn.” Sjerps benadrukt dat het gesprek helemaal gratis en vrijblijvend is. “Als gemeente betalen wij de kosten voor het advies.”