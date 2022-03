Glasvezel Informatiepunt geopend in Velp

VELP – Zaterdag 12 maart openden Ronald Haverkamp, wethouder van gemeente Rheden en Margot Pennekamp, projectleider van DELTA Fiber Netwerk, op feestelijke wijze het Glasvezel Informatiepunt aan de Emmastraat 37a in Velp.Inwoners van Velp kunnen hier terecht met vragen of advies over glasvezel en hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement.

Het Glasvezel Informatiepunt is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op 6, 7, 14 en 19 april worden er informatieavonden gehouden. Meer informatie kunnen inwoners vinden op gavoorglasvezel.nl.