GGD ondersteunt inwoners om gezondere gewoontes aan te leren

REGIO – De GGD alle inwoners van Noord- en Oost-Gelderland uit om in maart mee te doen met de actie 30dagengezonder. Daarin worden deelnemers uitgedaagd om gezonder te leven. Wat dat is, bepalen zij zelf. Op tijd naar bed, minder suiker en meer vegetarisch eten, regelmatig een ommetje maken of de smartphone een uurtje uit. Door een maand lang een gezonde uitdaging vol te houden, wordt het makkelijker dat ook in de toekomst te blijven doen.

Vrijwel iedereen weet wel hoe je gezonder kunt leven. Maar het ook daadwerkelijk doen is vaak lastig. De coronacrisis maakt ons er nogmaals van bewust hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Tegelijk is het door de coronacrisis en de maatregelen extra lastig om die gezonde keuzes te maken. Daarom helpt de GGD deelnemers met de actie 30dagengezonder om een maand lang hun eigen uitdaging vol te houden.

Meedoen kan alleen of samen met anderen: collega’s, sportmaten, buren, vrienden of gezin. Het doel van de actie is in 30 dagen gewoontegedrag te doorbreken en een gezondere gewoonte aan te leren.Op de website www.30dagengezonder.nl zijn ideeën verzameld voor uitdagingen en kunnen deelnemers zich aanmelden. Zij ontvangen na aanmelding de hele maand inspirerende tips en adviezen.