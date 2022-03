Gert Bruil oudste actieve kegelaar in Doesburg

DOESBURG – Dat kegelen een sport is die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden, bewijst Gert Bruil van kegelvereniging Alle Negen in Doesburg. Gert bereikte op 12 maart de mooie leeftijd van 90 jaar en doet nog altijd niet onverdienstelijk mee met de Oost Gelderse Kegelcompetitie. Hij laat zelden verstek gaan op de oefenavonden. De kegelaar werd op 1 augustus 1973 lid van de inmiddels 95 jaar oude kegelvereniging en is volgend jaar dus 50 jaar lid.

Gert heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor het kegelen en was mede betrokken bij de afbouw van het inmiddels al weer 10 jaar bestaande prachtige kegelcentrum Doesborgh. Van zijn kennis uit zijn werkzame leven in de bouw is dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Tot op heden verricht hij vrijwilligerswerkzaamheden bij Alle Negen en is behulpzaam bij het onderhoud in en rond het kegelcentrum. Alle Negen hoopt Gert nog vele kegeljaren in haar midden te hebben.