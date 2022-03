Genieten van oude Loenense plaatjes

LOENEN – De kersverse voorzitter van de Voetbalvereniging Loenermark, Toon Streppel, zei het al in het openingswoord staande bij het nieuwe logo van de club: Loenermark is meer dan voetbal. De club wil meer doen. Daarom juichte het bestuur ook het voorstel toe van clublid Henk Slief, die voor de Loenermarkers en anderee belangstellenden een avondje over oud-Loenen wilde organiseren. Deze avond bleek een schot in de roos.

De kantine van de club was vrijdag grotendeels bezet toen Slief als bestuurslid van de stichting Historie Loenen begon aan zijn videopresentatie. Het werd een gezellige avond, waarbij Slief de bezoekers volop de gelegenheid gaf om een aanvullende informatie te geven. Soms was er leuke discussie.

Slief vond het prettig dat na een paar jaar stilstand de stichting nu eindelijk weer van zich kan laten horen. Er zijn al veel plannen om van alles te doen, maar tot voor kort mocht er niks. Met tussenpozen van een paar jaar houdt de stichting een fototentoonstelling. In de toekomst gaat dit zeker ook weer gebeuren. Maar eerst kon Slief, geboren en getogen aan de Droefakkers in Loenen, een uitgebreide serie oude foto’s en ansichten laten zien.

Het bestuur heeft al veel foto’s gekregen, maar wie oude foto’s moet opruimen bij overlijden of verhuizing, kan de foto’s altijd kwijt bij Slief of de andere bestuursleden van de stichting Historie Loenen. Het mogen zeker ook familiefoto’s zijn.

Slief maakte met zijn publiek een rondreis door Loenen. Hij kwam ook in de buitengebieden. Hij betreurde het sterk dat sommige karakteristieke boerderijen en gebouwen geveld zijn door de slopershamer. Deze gebouwen pasten zo fraai in het Loenense landschap. Slief vond het ook jammer dat de veldwachterswoning (zie foto) met het gevangenisje tegenover De Brink verloren is gegaan. De stichting had er leuke plannen mee. Slief blijkt goed te zijn in het onthouden van jaartallen. Bij de meeste foto’s wist hij een jaartal te noemen. Verschillende bekende Loenense families waren te zien. Vaak grote gezinnen. Maar ook de feesten en evenementen uit het verleden waren op het doek te zien, zoals het gatgraven en schaapscheersfeest.

Het was voor veel Loenenaren een boeiende avond, waar veel werd opgestoken uit het verleden van het dorp Loenen dat al vanaf jaar 838 wordt genoemd. In 1988 werd het 1150-jarig bestaan groots gevierd.