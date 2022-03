Gemeente Zevenaar start met Teletolk

GEM. ZEVENAAR – Doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking kunnen nu contact leggen met de gemeente Zevenaar door middel van Teletolk. Ze kunnen dan gebarentaal gebruiken, of teksten naar de tolk typen.

“Teletolk als extra dienst is een stap vooruit in toegankelijke dienstverlening voor iedereen”, aldus Hans Winters, wethouder Dienstverlening. De dienst wordt in eerste instantie ingezet als pilot voor de duur van 1 jaar.

Op de homepage en de contactpagina van de gemeentelijke website staat een knop met de tekst ‘Bel met Teletolk’. Wie op deze knop klikt, krijgt met de videoverbinding op de laptop, tablet, smartphone of gewone computer contact met een tolk van KPN. De tolk voert het gesprek met de gemeente en zet alle gesproken tekst vervolgens aan de beller om in gebarentaal of geschreven taal. Wie belt, kan ervoor kiezen zelf te praten, in gebarentaal met de tolk te spreken of de tekst in te typen. De dienst is kosteloos voor gebruikers.

Inwoners kunnen op diverse manieren contact leggen met de gemeente. Ze kunnen bellen, e-mailen en via social media contact met de gemeente zoeken. Zevenaar zet Teletolk het aankomende jaar in als een extra dienst. Hans Winters: “In Nederland wonen ongeveer anderhalf miljoen dove en slechthorende mensen. Dat is 8,5 procent van de Nederlandse bevolking. Door deze dienst aan te bieden zijn wij voor meer inwoners beter bereikbaar.”