Geen voorjaarsuitvoering Beekbergen toneel

BEEKBERGEN – Het Beekbergens Toneel heeft in de jaarvergadering van 9 februari besloten om de voorjaarsuitvoering van vrijdag 25 en zaterdag 26 maart niet door te laten gaan. Nadat de versoepelingen bekend werden, was er niet genoeg tijd meer om een voorstelling voor te bereiden. De leden gaan zich nu richten op de najaarsuitvoering, die op vrijdag 28 en zondag 29 oktober in de Hoge Weye wordt gehouden.