Gedeputeerde Peter Kerris brengt werkbezoek aan IJssel District

VELP – Donderdag 3 maart was Gedeputeerde Peter Kerris op werkbezoek bij wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden om met eigen ogen te zien waar de moderne duurzame woonwijk in Velp (IJssel District) moet komen. Gea Hofstede, wethouder wonen, was helaas verhinderd. Peter Kerris was erg enthousiast over de plannen waar de gemeenteraad onlangs een klap op heeft gegeven.

Beide heren waren het er over eens dat het IJssel District een mooi ambitieus plan is, dat een kwaliteitsimpuls betekent voor het hele gebied. En natuurlijk is zowel de gemeente als de provincie erg blij met de woningen die hier komen. “Het was een zeer geslaagd en inspirerend werkbezoek, waar zowel Peter Kerris als ik goed op terugkijkt. Daarnaast hebben we geconstateerd dat we, behalve voor de versnelling woningbouw, elkaar ook kunnen helpen op het gebied van mobiliteit en klimaat”, aldus Haverkamp.

Omdat het ziekenhuis in Velp weggaat, heeft de gemeente met Rijnstate en met andere ontwikkelaars in het gebied nagedacht over een nieuwe invulling van dit terrein. De wens is om een groot deel van het gebied rondom het ziekenhuis om te vormen tot een moderne duurzame woonwijk met veel groen die is aangepast aan de moderne eisen voor wat betreft energiegebruik en klimaatadaptatie.

Op 22 februari stemde de gemeenteraad in met dit masterplan. Het masterplan is samen met ontwikkelende partijen opgesteld en omwonenden en andere geïnteresseerden hebben hierop hun reacties gegeven. Dit Masterplan IJssel District gaat uit van circa 1.100 woningen waarvan er 786 woningen gebouwd kunnen worden in de komende 10 jaren.