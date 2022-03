Gedenkplek voor jonge kinderen op De Pinkel

RHEDEN – Op historische begraafplaats De Pinkel in Rheden is een gedenkplek gerealiseerd voor overleden kinderen. Naar schatting liggen er ruim 700 kinderen jonger dan 2 jaar begraven op De Pinkel. In vroeger tijden werden jong overleden kindjes vaak begraven in een anoniem graf. Zij hebben nu een eigen gedenkplek.

De gedenkplek is bekostigd dankzij de actie Ik buurt mee!, waarmee ruim 2900 euro is opgehaald. De firma Rijneveld uit Spankeren heeft het project opgepakt en de eerste fase inmiddels uitgevoerd.

www.oudebegraaplaatsdepinkel.nl