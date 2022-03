Gebed voor Oekraïne

DOESBURG – Woensdag 2 maart was er een oecumenisch vredesgebed voor Oekraïne in de Martinikerk in Doesburg. Het gebed werd zeer goed bezocht; voor de vele bezoekers moesten er extra stoelen worden geplaatst. Vanwege de grote belangstelling heeft de Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg besloten de kerkdeuren voorlopig iedere woensdag van 19.00 tot 19.45 uur te openen voor een vredesgebed. De PGAD wil op deze manier plek bieden aan iedereen die rust of bezinning zoekt in de chaos die de oorlog in de Oekraïne bij hen losmaakt. Iedereen is welkom, om te zitten en te luisteren naar uiteenlopende stijlen muziek, mee te zingen, te bidden en een kaarsje aan te steken. Een kaarsje branden kan overigens tijdens alle openingstijden van de kerk. Iedere week is er een passende tekst, in de vorm van een gedicht of gebed. Achter in de kerk, in de Aandachtschenkerij, is ruimte om (zachtjes) met elkaar in gesprek te gaan.