GB Bronckhorst draagt René van Dijk voor als informateur

BRONCKHORST – Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) heeft als grootste partij in de raad van Bronckhorst (8 zetels), René van Dijk gevraagd om als informateur op te treden. Van Dijk wordt in de nieuwe raad op 30 maart voorgedragen als informateur. De informateur gaat aan de hand van de resultaten van de verkiezingen op zoek naar de meest logische en stabiele coalitie. Daarnaast is gevraagd om ook één of twee alternatieve scenario’s te onderzoeken, om zo voortvarend onderhandelingen te kunnen voeren met elkaar. Uiteindelijk moet het resultaat van deze gesprekken een goede basis vormen voor het formeren van een coalitieprogramma en een nieuw college in Bronckhorst. GBB heeft René van Dijk gevraagd om op korte termijn te starten met het inplannen van gesprekken met alle raadsfracties.

Als informateur is René van Dijk (1963) uit Kamperveen geen onbekende in het politieke landschap in de Achterhoek. Hij heeft 4 jaar geleden op voordracht van Lokaal Belang als informateur in Oude IJsselstreek geadviseerd over mogelijke coalitievormen. René is sinds 2011 eigenaar van RvD Advies & Management Ruimte & Wonen. Hij voorziet verschillende gemeenten van advies vanuit voornamelijk ruimtelijk ontwikkeling en woningbouw. Van Dijk is lid van het CDA.