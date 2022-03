G-team Loenermark zoekt collectanten

LOENEN – Het G-voetbalteam van vv Loenermark in Loenen is op zoek naar collectanten. Van 4 tot en met 9 april wordt er gecollecteerd door het Fonds Gehandicaptensport. De opbrengst is bestemd voor verschillende projecten op het gebied van het uitbreiden en ondersteunen van gehandicaptensport. vv Loenen draagt daar graag een steentje aan bij, zeker omdat de club zelf ook beschikt over faciliteiten voor mensen met een beperking en een eigen G-voetbalteam heeft. Bovendien ontvangt de club de helft van het geld dat zij ophaalt. Naast de collecteweek wordt op vrijdag 8 april vanaf 18.00 uur een gezamenlijke collecteavond gehouden, samen met de spelers van het G-team. Mensen die het leuk vinden om mee te lopen tijdens de collecteweek of -avond, kunnen zich aanmelden via fgs@vvloenermark.nl.