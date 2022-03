Frans klassiek programma met Trio NonA

DOESBURG – Op zondag 27 maart om 15.00 uur brengt pianiste Tatjana Neufeld met haar Trio NonA bij Podium Doesburg een Frans klassiek programma met werk van Fauré, Debussy, Schmitt, Chopin en Saint – Saëns. Dit concert van Trio NonA stond eerder in februari op het programma maar moest worden verplaatst omdat Neufeld corona had. Gekochte tickets zijn gewoon geldig.

Pianiste Tatjana Neufeld won tal van concoursen, waaronder de International Grotrain-Steinweg Competition en het International Piano Open. Neufeld ontving een beurs waarmee ze drie jaar lang concerten gaf in de Verenigde Staten, Italie en Rusland. Zij gaf concerten in de series van ‘The next generation’, ‘Young Stars’ en met de Berliner Philharmoniker. Klarinettiste Matan David werd geboren in Israël. Zij studeerde in Jeruzalem bij Itzhak Katzap en later bij Ilan Schul. In 2004 verhuisde Davis naar Duitsland waar zij afstudeerde aan de Hochschule für Musik. David specialiseerde zich in de Auryn Quartet-klas in kamermuziek, nu haar belangrijkste werkterrein. Karina Skrzypczak werd geboren in Polen en kreeg haar eerste fluitlessen op 7-jarige leeftijd. Na haar afstuderen aan de Muziekhogeschool in Wrocław begon ze haar bachelor aan het Conservatorium Maastricht in Nederland. Daar studeerde ze dwarsfluit bij Philipp Benoit en Peter Rijkx. In Duitsland rondde ze haar master af aan de Hochschule für Musik.

